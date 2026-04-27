Marco Rubio asegura que no tolerará que Irán decida qué países hacen uso del estrecho de Ormuz

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado este lunes que la Administración Trump no tolerará que las autoridades de Irán decidan qué países hacen uso del estrecho de Ormuz, al considerar que la propuesta de Teherán en el marco de las negociaciones consiste realmente en establecer un sistema de pago por hacer uso de este paso clave para el comercio mundial.

"Si con 'abrir el estrecho' quieren decir que sí, que el estrecho está abierto siempre y cuando (se) coordinen con Irán, obtengan nuestro permiso o los haremos volar por los aires y nos paguen, eso no es abrir el estrecho", ha afirmado en una entrevista concedida a la cadena Fox News.

"No pueden normalizar ni podemos tolerar que intenten normalizar un sistema en el que los iraníes decidan quién puede usar una vía marítima internacional y cuánto hay que pagar por su uso", ha agregado el jefe de la cartera diplomática estadounidense.

Rubio ha lamentado que quien gobierne Irán sean "los extremistas", al considerar que tienen "una visión apocalíptica del futuro". "Esa tensión siempre ha existido allí, siempre. Creo que es muy marcada", ha señalado, en línea con las declaraciones de los últimos días de la Administración Trump apuntando a una supuesta división interna de los dirigentes iraníes.

"Ahora que tenemos un líder supremo (el ayatolá Mojtaba Jamenei) cuya credibilidad aún no se ha puesto a prueba, cuyo acceso es cuestionable, que no se ha dejado ver públicamente, que no se ha pronunciado, que no hemos escuchado su voz, creo que eso también genera tensión en el sistema", ha sostenido.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, entregó este sábado en mano al jefe del Ejército de Pakistán, el general Asim Munir, una lista con las "respuestas" de Teherán a las propuestas de Estados Unidos que ha recibido previamente de la mediación paquistaní para consolidar el alto el fuego en vigor, negociado originalmente entre el 7 y el 8 de abril, y que Trump ha decidido prorrogar sin un plazo definido.