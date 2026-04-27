Lookman: “Nuestra afición nos da un poder especial”

Majadahonda (Madrid), 27 abr (EFE).- Ademola Lookman, atacante del Atlético de Madrid, destacó este lunes que la afición “da un poder especial” a su equipo en el Metropolitano, escenario del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal de este miércoles.

“Mientras tengamos a nuestros aficionados con nosotros, nos da un poder especial, nos dan mucha energía. Pero cuando jugamos con el Barcelona fuera de casa también tuvimos a nuestra afición animándonos fuera del hotel todo el día. Es algo increíble. Nos da mucha fuerza”, valoró en rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo.

Lookman se medirá al Arsenal, con un partido especial en la vuelta. Él nació en Londres. “La primera vez que jugué contra ellos, creo, fue de niño en el Charlton. Quiero ayudar al equipo y ganar”, expuso el atacante, que consideró “genial” contar con la “confianza” de Diego Simeone y que ha crecido “en todo” desde que lo dirige el técnico argentino.

“Especialmente, he mejorado mucho en defensa. Ahora soy un jugador más completo, pero siempre quiero crecer más y ayudar al equipo”, aseguró el futbolista, que se encuentra “mucho mejor” de sus molestias para estar a disposición del técnico para el duelo de ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Arsenal.