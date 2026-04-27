Espot comparte con Macron que hay que avanzar en la despenalización del aborto "desde la prudencia"

El presidente de Andorra, Xavier Espot, ha asegurado que ha compartido con el presidente de Francia y copríncipe de Andorra, Emmanuel Macron, la necesidad de avanzar en la despenalización del aborto "desde el realismo, desde la prudencia y desde la ambición".

En declaraciones tras reunirse en Andorra con Macron, Espot ha asegurado que estos conceptos "no son incompatibles", y ha añadido que no han cerrado un calendario concreto para implementarlo.

"En el punto medio está la virtud y creo que el copríncipe francés es perfectamente conocedor y perfectamente sensible a nuestra realidad institucional, pero también es sensible evidentemente en la necesidad de avanzar en el reconocimiento del derecho de las mujeres", ha afirmado.

El presidente andorrano ha asegurado que también han abordado la situación del acuerdo UE-Andorra, y ha señalado que "en principio, todo hace pensar que esta primavera seguramente habrá una decisión definitiva del Consejo de la UE", tanto en la naturaleza jurídica como del momento en que se iniciará el proceso de firma.

Ha sostenido que, en el caso de que sea un acuerdo mixto, "es muy probable que en el mes de julio o, como muy tarde, en el mes de septiembre, se pueda firmar definitivamente", tras lo que se tendrá que ratificar por el Parlamento Europeo y por referéndum vinculante.

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

Espot ha detallado que también han hablado de cooperación transfronteriza, a raíz del derrumbamiento que se produjo en invierno, y la necesidad de "seguir invirtiendo esfuerzos y recursos en la mejora de los accesos".

El presidente andorrano ha defendido trabajar "desde el realismo" en la conexión de ambos territorios, debido a la compleja orografía que separa ambos países.

Además, han abordado retos comunes como los jóvenes, la educación, la "necesidad de continuar fomentando la presencia de la enseñanza en francés" en Andorra, y la situación geopolítica internacional actual.