El III Foro Iberoamericano de Turismo de Honduras tendrá como mascota oficial a la guacamaya roja Mo

El III Foro Iberoamericano de Turismo que se celebrará entre el 1 y el 3 de junio en San Pedro Sula (Honduras) tendrá como mascota oficial a una guacamaya llamada 'Mo', la cual dará la bienvenida a la ciudad a representantes de gobiernos, instituciones, organismos multilaterales, empresas y expertos de toda Iberoamérica para poner en práctica medidas que transformen el modelo turístico.

Según reza en un comunicado emitido desde la organización, la guacamaya ha sido seleccionada por ser el ave nacional de Honduras y por encarnar "la libertad, biodiversidad y la riqueza nacional" del país.

El lema de la cita será "Tecnología y desarrollo: inteligencia que potencIA territorios" con motivo de la transformación del turismo a nivel global en el que el crecimiento ya no se mide únicamente en función de su volumen, sino por su capacidad para generar valor económico, cohesión social y sostenibilidad ambiental.

En este sentido, la incorporación de la inteligencia artificial, el uso estratégico de los datos y la digitalización de los destinos se configuran como "elementos clave" para mejorar la competitividad, al tiempo que evidencian retos estructurales como la necesidad de fortalecer la gobernanza, reducir brechas tecnológicas y avanzar en la capacitación del talento.

El Foro sirve para dar un paso más tras el trabajo desarrollado en sus ediciones anteriores, celebradas en Cancún (México) y Santa Marta (Colombia), donde se identificaron desafíos como la fragmentación institucional, la baja productividad, la informalidad o la desconexión entre innovación y territorio.

En esta edición, el objetivo es avanzar desde ese diagnóstico hacia la definición de medidas concretas que permitan acelerar la transformación de la industria. Así, la agenda se estructurará en torno a cuatro ejes: gobernanza y acción público-privada; productividad y competitividad; inclusión y empleabilidad; y sostenibilidad y resiliencia.

El Foro está impulsado por el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), ONU Turismo y la Cámara Nacional del Turismo de Honduras (CANATURH).

Además, cuenta con el apoyo y la coordinación del Gobierno de Honduras y la Secretaría de Turismo e instituciones del país; así como el respaldo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). También colabora el ICEX Exportación e Inversiones.