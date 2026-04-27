China condena el ataque contra la Cena de Corresponsales y rechaza "cualquier acto de violencia"

Las autoridades de China han condenado este lunes el ataque registrado durante la Cena de Corresponsales celebrada el sábado en Washington, la capital estadounidense, y han rechazado cualquier "acto de violencia", unas palabras que llegan poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertara de que la violencia política "siempre ha estado presente" en el país.

Tras el tiroteo acaecido el fin de semana, que provocó la evacuación inmediata por parte del Servicio Secreto de Trump y el vicepresidente, JD Vance, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, ha indicado que Pekín se encuentra "siguiendo de cerca los acontecimientos".

"Siempre nos oponemos y condenamos actos ilegales de violencia", ha apuntado, según informaciones recogidas por la agencia estatal china de noticias Xinhua. Sus comentarios llegan poco después de que líderes internacionales hayan condenado un nuevo episodio de violencia en torno a Trump, como ya ocurrió durante el intento fallido para acabar con su vida en 2024 en un mitin en Pensilvania.

Entre ellos se encuentran la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y su jefa diplomática, Kaja Kallas, quienes justamente han subrayado que "la violencia política no tiene cabida en una democracia"; así como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que también ha señalado que "la violencia nunca es el camino" y que "la humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz".