Malasia elige al juez Abdul Halim Aman como nuevo jefe de la cuestionada Comisión Anticorrupción del país

Las autoridades malasias han hecho oficial el nombramiento del juez retirado Abdul Halim Aman como el próximo jefe de la Comisión Anticorrupción, quien sucederá al cuestionado Azam Baki cuando finalice su mandato el próximo mes.

Abdul Halim asumirá el cargo de comisionado jefe de la Comisión Anticorrupción de Malasia el 13 de mayo, según un comunicado emitido el sábado por Shamsul Azri Abu Bakar, secretario jefe del gobierno.

Halim fue juez del Tribunal Superior y se retiró hace tres años tras alcanzar la edad de jubilación obligatoria.

Azam ha estado bajo escrutinio desde que la agencia Bloomberg publicó en febrero informaciones sobre presuntas prácticas irregulares al descrubrir que Azam mantenía participaciones accionariales en una empresa de servicios financieros cuyo valor superaba el límite permitido para funcionarios públicos.

Otra información reflejaba de que un grupo de empresarios colaboraba con funcionarios de la comisión para intimidar a ejecutivos y expulsarlos de empresas. Azam y la comisión negaron categóricamente las acusaciones contenidas en los informes, pero el Gabinete malasio ordenó una investigación sobre las participaciones accionariales de Azam a cargo de un panel de altos funcionarios públicos, encabezado por el fiscal general.

El rey de Malasia, el sultán Ibrahim, anunció el jueves que seleccionará a un nuevo jefe de la Comisión Anticorrupción y destacó la importancia de este cargo para garantizar que la agencia continúe desempeñando un papel eficaz como principal institución en la lucha contra la corrupción, las malas prácticas y el abuso de poder.

El viernes, el primer ministro Anwar Ibrahim presentó al rey la recomendación del nuevo jefe, la cual fue aceptada, según el comunicado.

Shamsul afirmó en el comunicado que, con su amplia experiencia y gran integridad, Abdul Halim "confía en que, gracias a su dilatada experiencia y alta integridad, podrá fortalecer los esfuerzos de empoderamiento de la gobernanza, aumentar la confianza ciudadana e intensificar la lucha contra la corrupción en beneficio del interés nacional".

Según un anuario del Poder Judicial de Malasia, el abogado, de 69 años, obtuvo su licenciatura en Derecho por la Universidad de Malaya en 1982 y cursó una maestría en Derecho en la Universidad de Hull, en el Reino Unido, en 1996. Entre las funciones de Abdul Halim en el servicio judicial y legal se incluyen las de asesor jurídico federal y fiscal adjunto de la Fiscalía General, así como juez de primera instancia en varios estados.

El caso de Azam ha levantado ampollas entre la población hasta el punto de que este sábado se celebrará una manifestación en la capital, Kuala Lumpur, para exigir la detención de Azam. La marcha está marcada por la participación de la rama juvenil de la Asociación China de Malasia (MCA), que forma parte del partido Barisan Nasional, integrado en la coalición gobernante.