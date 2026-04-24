Muere una pareja en un ataque con drones ucranianos en una zona ocupada de Jersón

Moscú, 24 abr (EFE).- Una pareja murió este viernes en un ataque con drones perpetrado en la zona ocupada por el ejército ruso en la región ucraniana de Jersón (sur), informó el Ministerio para Situaciones de Emergencia local.

Se trataba de un trabajador de los servicios de emergencia rusos con el rango de coronel y su esposa, que se vieron sorprendidos por un aparato no tripulado ucraniano.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche diez drones ucranianos sobre cuatro regiones del país y la anexionada península de Crimea, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

Los aparatos no tripulados atacaron objetivos en las regiones fronterizas de Bélgorod, Briansk, Vorónezh y Rostov, además de Crimea.

El jueves los ataques de drones enemigos se cobraron la vida de dos civiles en las regiones de Bélgorod, la más castigada por la guerra, y Samara.EFE