La UE y EEUU acuerdan reforzar su cooperación para asegurar los minerales críticos y reducir la dependencia

La Unión Europea y Estados Unidos han acordado este viernes reforzar su cooperación en torno a las materias primas críticas para asegurar su suministro y reducir dependencias externas, mediante la coordinación de inversiones, estándares y políticas comerciales.

Lo han hecho a través de un memorando de entendimiento --un instrumento no vinculante que fija el marco de actuación-- firmado en Washington por el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un intento de avanzar hacia un acuerdo comercial en este sector estratégico.

En él, ambas partes prevén colaborar a lo largo de toda la cadena de valor, desde la exploración y extracción hasta el procesamiento, el refinado, el reciclaje y la recuperación de estos recursos, así como en ámbitos como la innovación, la inversión o el conocimiento geológico.

En paralelo, han acordado un plan de acción para reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro, que contempla la coordinación de políticas comerciales, el impulso a la inversión y el desarrollo de estándares comunes en ámbitos como la minería o el tratamiento de materiales.

Esta estrategia abre la puerta a explorar distintos instrumentos para hacer frente a posibles disrupciones, entre ellos mecanismos de estabilización de precios, acuerdos de compra a largo plazo o estrategias de almacenamiento, además de sistemas de respuesta rápida ante interrupciones en el abastecimiento.

Bruselas y Washington también prevén intensificar su coordinación en foros internacionales como el G7, con el objetivo de promover una acción conjunta en un sector considerado clave para la transición energética y tecnológica.

"La visión está ahí, ahora la prueba real es la ejecución: convertir las ambiciones compartidas en proyectos con impacto. Eso definirá el éxito", ha señalado Sefcovic, quien ha insistido en que las materias primas críticas se sitúan en el "núcleo" de las industrias del futuro, lo que, a su juicio, convierte en un "imperativo" abordar sus vulnerabilidades.