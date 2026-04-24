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Informe de ONU ve posibles crímenes de guerra en los ataques de Israel a Líbano en marzo

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Ginebra, 24 abr (EFE).- Israel podría haber cometido graves violaciones del derecho internacional y crímenes de guerra en sus recientes ataques al Líbano, denunció este viernes un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El informe, que cubre las tres primeras semanas de los ataques iniciados a principios de marzo, documenta ataques directos contra civiles, incluido personal médico, e incidentes en los que se alcanzaron y en algunos casos se arrasaron edificios residenciales de varios pisos, "causando la muerte de familias enteras".

Los ataques de Israel contra trabajadores sanitarios y periodistas registrados durante las hostilidades podrían constituir crímenes de guerra si se comprueba que fueron deliberados, advirtió la oficina dirigida por el alto comisionado Volker Türk. EFE

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