Defensas antiaéreas derriban diez drones ucranianos sobre cuatro regiones rusas y Crimea

Moscú, 24 abr (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche diez drones ucranianos sobre cuatro regiones del país y la anexionada península de Crimea, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

Los aparatos no tripulados atacaron objetivos en las regiones fronterizas de Bélgorod, Briansk, Vorónezh y Rostov, además de Crimea, señala el parte de guerra matutino del viernes.

El jueves, los ataques de drones enemigos se cobraron la vida de dos civiles en las regiones de Bélgorod, la más castigada por la guerra, y Samara.

El ejército ucraniano sigue priorizando los ataques contra terminales portuarias, refinerías de petróleo y depósitos de combustible con el objetivo de reducir la capacidad exportadora de Rusia.

La víspera los servicios de incendios aún no habían podido extinguir el fuego causado por un dron en una refinería en el puerto ruso de Tuapsé, en la costa del mar Negro. EFE