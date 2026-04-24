Comisario europeo de Comercio asegura que ahora existe mejor entendimiento entre UE y EEUU

Washington, 24 abr (EFE).- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, consideró este viernes en Washington que, con respecto al año pasado, existe mejor relación y entendimiento entre la Unión Europea (UE) y EE.UU., y aseguró que el memorando de entendimiento (MoU) sobre cooperación en minerales críticos firmado hoy es prueba de ello y de la voluntad de cumplir con lo pactado en el acuerdo comercial bilateral de 2025.

"Esto (el MoU) sería una prueba tangible de que también estamos cumpliendo claramente con el acuerdo UE-EE.UU. del año pasado, que siempre he visto como una plataforma de lanzamiento para una cooperación positiva en el futuro", explicó Sefcovic en una rueda de prensa ofrecida en la capital estadounidense, donde ha realizado una visita de tres días.

En el curso de ese viaje, el comisario se ha reunido con el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, con el del Tesoro, Scott Bessent, o con el de Estado, Marco Rubio, con el que firmó hoy mismo el acuerdo sobre minerales críticos.

Antes de retornar a Europa, Sefcovic tiene prevista también una reunión con el representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, durante la cual espera concluir un plan de acción para "fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro de minerales críticos" con base en el MOU.

El diplomático eslovaco valoró positivamente la evolución en el último año de los lazos en materia comercial entre Bruselas y Washingon, marcada por la decisión adoptada en abril de 2025 por EE.UU. de aplicar aranceles generalizados para forzar la negociación de acuerdos comerciales.

Sefcovic consideró que, tras anunciar Washington la batería de gravámenes sobre la UE y el resto de socios comerciales, las cosas fueron "muy intensas", pero que ahora se han acercado mucho las posturas.

"Creo que ambas partes sentimos ahora claramente que nos entendemos mucho mejor. Creo que tengo muy buenas relaciones personales y profesionales con todos mis interlocutores", afirmó el comisario.

A su vez, su viaje llega en un momento marcado por la reciente aprobación del acuerdo comercial bilateral que resultó de los aranceles del 20 % que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció eb abril en 2025.

El pacto establece aranceles máximos del 15 % de EE.UU. sobre productos europeos, por parte del Parlamento Europeo, aunque la ratificación está parcialmente congelada debido a las nuevas decisiones arancelarias de la Casa Blanca, que en febrero implementó de manera unilateral un gravamen generalizado del 10 % después de que el Tribunal Supremo considerara ilegal buena parte de los impuestos aduaneros activados por el Gobierno Trump.

"Quisiera subrayar que la UE está haciendo su parte. Destaqué en particular dos compras de energía por valor de 50.000 millones de dólares, así como casi 290.000 millones de dólares en inversiones de la UE en EE.UU. solo en los últimos años. Ambas son cifras muy impresionantes y fueron muy apreciadas por mis homólogos estadounidenses", aseguró Sefcovic en su encuentro con la prensa.

El comisario también destacó a su vez, que al margen de sus encuentros con miembros de la Administración Trump, también mantuvo varias reuniones con miembros del Congreso estadounidense, de quienes aseguró que le transmitieron "un interés genuino para implementar el acuerdo UE-EE.UU.".

El responsable de Comercio de la UE también aseguró hoy que puso al día a sus contrapartes estadounidenses con respecto al nuevo marco europeo sobre su industria acerera aprobado la semana pasada y que se implementará a partir de julio.

Sefcovic aseguró que se quiere iniciar un proyecto con EE.UU. sobre vallas perimetrales comerciales sobre las respectivas industrias de acero para "alinear" enfoques con respecto a terceros países productores en el marco de sobrecapacidad global que afecta al sector.

También añadió que quiere explorar con sus homólogos de Washington la posibilidad de mejorar la seguridad en el suministro energético y de fertilizantes, incluyendo apoyo directos para los agricultores de terceros países, ante los problemas que está generando el bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra contra Irán. EFE

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the EU and US have developed better understanding and cooperation on economic security.

La UE implementará una reducción arancelaria del 47% sobre las importaciones de acero y del 50% sobre los volúmenes excedentes, con el objetivo de proteger su industria del exceso de capacidad global. La UE y EE. UU. también están discutiendo derivados del acero y posibles proyectos conjuntos para apoyar los minerales críticos. La UE ha invertido 250 mil millones de dólares.

Meet with Ambassador Greer to conclude the action plan for critical mineral supply chain resilience and related plurilateral trade initiative option