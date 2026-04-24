Araqchi comienza una gira por Pakistán, Omán y Rusia para tratar la situación actual de la guerra de Irán

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, va a comenzar esta noche una gira por Pakistán, Omán y Rusia para comentar con sus respectivos homólogos la situación actual en la guerra que libra contra Estados Unidos e Israel, bajo un precario alto el fuego y con un estrecho de Ormuz bajo doble bloqueo de Irán y Estados Unidos.

Araqchi visitará primero Islamabad y después Mascate para tratar en particular los esfuerzos de mediación que ambos países llevan meses desarrollando sobre el conflicto.

Omán actuaba como intermediario en las conversaciones nucleares entre Irán y EEUU, interrumpidas desde el comienzo de los bombardeos israelíes y estadounidenses contra Teherán el 28 de febrero, mientras que Pakistán ha acogido un encuentro de alto nivel, finalmente infructuoso, entre EEUU e Irán para poner fin a la guerra.

Después, y según informa la radiotelevisión pública iraní IRIB, Araqchi viajará a Moscú para tratar la situación con su gran aliado internacional y, en particular, con su máximo responsable diplomático, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.

"El viaje, que comienza esta noche, tiene como objetivo celebrar consultas bilaterales, debatir y dialogar sobre la actualidad regional, así como sobre la situación más reciente de la guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen sionista (Israel) contra Irán", ha indicado el comunicado de Exteriores iraní publicado por IRIB.

El comunicado no deja entrever ningún tipo de conversación con un tercer país durante la visita de Araqchi a Islamabad, en medio de las conversaciones con Estados Unidos paralizadas después de que no se concretara el encuentro previsto en la capital paquistaní para una segunda ronda de contactos con Washington.

Antes del anuncio, el Ministerio de Exteriores paquistaní ha confirmado breves conversaciones telefónicas entre su titular, Mohamad Ishaq Dar, con Araqchi y Lavrov para rematar los últimos flecos de la gira del ministro iraní.