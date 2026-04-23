Un gol de Iván Romero aviva esperanza del Levante al descanso (1-0)

Valencia, 23 abr (EFE).- Un gol de Iván Romero en el minuto 37, tras un remate fortísimo dentro del área que sorprendió a Odisseas Vlachodimos, deja al Levante con una victoria momentánea ante el Sevilla al descanso (1-0) que le colocaría a solo dos puntos de la salvación que marca precisamente el equipo hispalense.

El propio Romero forzó un penalti en el minuto 3 que finalmente anuló el colegiado Sánchez Martínez tras la revisión en el VAR. El Levante dominó los primeros cuarenta y cinco minutos ante un Sevilla superado y que no generó peligro.