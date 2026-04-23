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Los reyes entregan el Premio Cervantes 2025 al mexicano Gonzalo Celorio

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Alcalá de Henares (Madrid), 23 abr (EFE).- Los reyes de España entregaron este miércoles el Premio Cervantes 2025, el más importante de las letras hispanas, al escritor mexicano Gonzalo Celorio, en una ceremonia que se celebra en el Paraninfo de la madrileña Universidad de Alcalá de Henares.

El premiado, que llegó al recinto con más de una hora de antelación, fue recibido con honores por una compañía militar mixta liderada por la Brigada de paracaidistas y con una sección de cada uno de los tres ejércitos.

Celorio (Ciudad de México, 1948) ha sido distinguido por el jurado como "escritor integral: creador, maestro y lector apasionado" y autor de una obra que es "al mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana".

El escritor tiene previsto pronunciar un discurso sobre la literatura del yo y la memoria y sobre su lectura del 'Quijote', centrada en el sentido del humor y la libertad. EFE

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