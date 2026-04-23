L'Óreal eleva un 3,6% sus ventas hasta marzo, impulsado por el "efecto pintalabios" ante la crisis

El grupo francés L'Oréal registró una sustancial mejoría de sus ingresos durante el primer trimestre de 2026, a pesar del conflicto en Oriente Próximo, con un crecimiento interanual del 3,6% de sus ventas, hasta los 12.152 millones de euros, que la multinacional de la cosmética ha relacionado en el caso de Europa con el llamado "efecto pintalabios", por el que los consumidores utilizan artículos de belleza como amortiguador de la preocupación por una crisis.

En este sentido, al descontar el efecto del tipo de cambio y de las variaciones en el perímetro contable de la compañía, las ventas comparables de L'Oreal hasta marzo registraron un incremento del 7,6%.

Por regiones, las ventas en Europa aumentaron en el trimestre un 11,5% interanual, hasta 4.365 millones; un 2% en Norteamérica, con 3.032 millones; en Latinoamérica crecieron un 5,1%, hasta 858 millones; así como un 12,1% en África, el sur de Asia y Oriente Próximo, aumentaron un 12,1%, con 1.210 millones; mientras que en el Norte de Asia bajaron un 9%, hasta 2.687 millones.

En el caso del consumo en Oriente Próximo, la compañía reconoció que se ha visto afectado desde el estallido del conflicto, especialmente en los Emiratos Árabes Unidos, mientras que Arabia Saudí ha demostrado resiliencia, añadiendo que, en toda la región, el comercio electrónico siguió siendo un motor de crecimiento.

En cuanto a los diferentes segmentos de negocio, los ingresos por la venta de productos profesionales aumentaron un 14,5%, hasta 1.462 millones; un 2,1% en el área de consumidores, con 4.368 millones; un 0,3% en el negocio de lujo, hasta 4.107 millones; y un 6,2% en el de belleza dermatológica, hasta 2.215 millones.

"L'Oréal ha tenido un excelente comienzo", ha celebrado Nicolas Hieronimus, consejero delegado de L'Oréal, destacando que el desempeño de la compañía no solo superó el del mercado de belleza, sino que aceleró el aumento de su cuota de mercado en todo el mundo, por lo que, a pesar de las incertidumbres geopolíticas y macroeconómicas actuales, la empresa es optimista sobre las perspectivas del mercado global de la belleza.

EFECTO PINTALABIOS

A este respecto, durante la conferencia con analistas posterior a la publicación de las cuentas de la compañía, el CEO de L'Óreal ha destacado que "Europa es la demostración perfecta de lo que llamamos el efecto pintalabios" por el que, aunque los consumidores estén preocupados y tengan ciertas inquietudes, pueden reducir sus gastos en artículos de alto valor, pero utilizan la belleza como compensación ante el estrés y como amortiguador psicológico.

Asimismo, si bien el ejecutivo ha subrayado que la multinacional ha permanecido muy atenta las últimas semanas para ver si el aumento del coste de los combustibles a consecuencia del conflicto en Irán ha tenido algún impacto en el comportamiento del consumidor, no se ha observado ningún cambio en los patrones de consumo de productos de belleza.

De este modo, la compañía francesa confía en que tanto el mercado como, sobre todo, L'Oréal, "crecerán más rápido en 2026 que en 2025".

Las acciones de L'Oreal llegaban a subir este jueves hasta un 9,8% en el parqué de la Bolsa de París tras el anuncio de los resultados de la multinacional.