La 'línea amarilla' de Israel en el Líbano preocupa "gravemente" a la UE

Bruselas, 23 abr (EFE).- La llamada 'línea amarilla' impuesta por Israel en el sur del Líbano suscita "graves preocupaciones" de orden jurídico, político y humanitario en la Unión Europea (UE), aseguró este jueves la Comisión Europea.

"Esta propuesta, cuyo objetivo sería establecer una zona de seguridad en el sur del Líbano, suscita, de hecho, graves preocupaciones de índole jurídica, política y también humanitaria", indicó el portavoz comunitario Anouar El Anouni durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

El portavoz añadió que corre el riesgo de "avivar las tensiones que ya observamos sobre el terreno, así como los desplazamientos interconfesionales, y de agravar la crisis actual en el Líbano, que está en una guerra, por cierto, que ni el Líbano ni los libaneses han elegido y que no se merecen".

"En este contexto, la Unión Europea insta a Israel a respetar plenamente la soberanía y la integridad territorial del Líbano y, desde la Unión Europea, invitamos a todas las partes a respetar el alto el fuego recientemente acordado", indicó.

Asimismo, dijo que la UE apoya plenamente la continuación del diálogo bilateral entre Israel y el Líbano y que alienta "las negociaciones encaminadas a una estabilidad duradera y a una desescalada, de conformidad con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", que exige poner fin inmediato a las hostilidades entre las dos partes.

El Ejército israelí publicó el pasado domingo un mapa mostrando la zona militar que sus tropas ocupan tanto en el sur del Líbano como en el mar Mediterráneo, delimitada por una raya a la que se refirieron el miércoles por primera vez como 'línea amarilla', usando la misma terminología que en Gaza.

Esta 'línea amarilla' se asemeja a la que existe desde el alto el fuego en Gaza, usada por Israel para dividir el territorio palestino y controlar cerca del 60 % del enclave, y desde donde las tropas abren fuego casi a diario contra la población.

La franja ocupada en territorio libanés penetra entre unos 8 y 10 kilómetros e incluye decenas de municipios.

Tanto Israel como el Líbano mantienen desde el jueves de la semana pasada un alto el fuego de 10 días, tras más de mes y medio de bombardeos israelíes e invasión terrestre en el sur del Líbano.

Pese a ello, las fuerzas israelíes continúan llevando a cabo demoliciones "sistemáticas" de "viviendas civiles, edificios públicos y escuelas" en las aldeas fronterizas, según medios locales. EFE