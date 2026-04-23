Finlandia anuncia una nueva partida de 300 millones de euros en ayuda militar a Ucrania de cara al próximo año

Las autoridades de Finlandia han anunciado este jueves una nueva partida de unos 300 millones de euros en ayuda militar destinada a Ucrania de cara al próximo año a medida que avanza la invasión rusa del territorio, que se encuentra ya en su quinto año.

El Gobierno finlandés ha destacado así su apoyo a Kiev a medida que avanza la contienda y ha indicado que esta cuantía se entregará a Ucrania durante el resto de la legislatura parlamentaria, según informaciones recogidas por el diario 'Helsingin Sanomat'. Esto incluye una mayor cooperación a nivel industrial con Ucrania para apoyar a los sectores de defensa en ambos países.

Además, las partes también han acordado la producción conjunta de vehículos aéreos no tripulados, si bien han matizado que este plan se encuentra en su fase inicial, al menos de momento.

"En algún punto, vamos a producir drones de forma conjunta, los cuales pueden ser utilizados tanto por ellos como por nosotros, y que por supuesto también pueden ser vendidos a terceros", ha explicado el representante finlandés en las negociaciones, Tommi Nordberg.

El pasado mes de febrero, el Ministerio de Defensa de Finlandia anunció un nuevo programa de apoyo a Ucrania que prevé la entrega de 660 millones de euros a la industria de defensa finlandesa para la fabricación de armamento destinado al Ejército de Ucrania.