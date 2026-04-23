Brasil abre una investigación a Google por "abuso dominante" en el uso de noticias

São Paulo, 23 abr (EFE).- El órgano antimonopolios de Brasil (CADE, en portugués) abrió este jueves, por unanimidad, un proceso administrativo para investigar a Google por "abuso de posición dominante" en el uso de noticias en su buscador.

El caso se originó en 2019 y busca esclarecer la exhibición de noticias en las plataformas del gigante tecnológico sin remunerar a los medios de comunicación que las elaboran, un fenómeno que ha cobrado nuevo impulso con el uso de herramientas de inteligencia artificial.

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