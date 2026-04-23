Barcelona amanece entre paradas de libros y rosas y espera superar las ventas de 2025

Barcelona ha amanecido este jueves entre paradas de libros y rosas por la celebración de Sant Jordi y con la expectativa de superar las cifras de ventas del año pasado, en un 2026 con más paradas en las zonas profesionales y más superficie, con 3,7 kilómetros en línea.

Las calles de la capital catalana se han empezado a vestir de libros y rosas a partir de las 8 de la mañana, con paradas ya preparadas y las primeras compras de los más madrugadores, en una jornada que se vuelve a afrontar con optimismo aunque los paradistas dicen que les preocupa el viento de la primera hora.

En el desayuno de Sant Jordi de Grup 62, los autores Francesc Torralba y Agnès Marquès han destacado las ganas de encontrarse con los lectores y que es un día tanto de libros como de rosas.

Torralba, autor de 'Anatomia de l'esperança', al ser preguntado por qué pasaría si es uno de los más vendidos este Sant Jordi, ha afirmado que estaría muy contento, ya que "un autor quiere llegar al máximo de personas"; y recuerda que lo que mejor que le han dicho del libro es que ha sido como un bálsamo.

La autora de 'La segona vida de Ginebra Vern' Agnès Marquès, por su parte, ha traído una pluma con tinta verde para firmar libros este jueves, y ha dicho que hasta ahora ha sido muy bonito el encuentro con lectores: "Este contacto es como muy cercano. Tienes la sensación que quien te ha leído, te conoce mucho, y de alguna manera se lo devuelves".

SANT JORDI 2026

Autores como Ali Smith, Javier Cercas, Eduardo Mendoza, Joël Dicker, Amelie Nothomb, Han Kang, Irene Solà, Eva Baltasar y David Uclés, entre otros, firmarán libros durante la jornada, así como otras figuras destacadas como Pedro Almodóvar, Joan Laporta, J.A. Bayona, Pilarín Bayés o Sonsoles Ónega.

Este año, las paradas de libros y flores en Barcelona serán 425, 364 de libros --257 con firmas de autores-- y 61 de flores, a las que se deben sumar las alrededor de 130 paradas que se ubicarán en las puertas de las librerías.

El Sant Jordi de 2025 facturó unos 26 millones de euros en una semana que vendió unos 2 millones de libros con unos 75.000 títulos diferentes.

Por su parte, la previsión es que los catalanes comprarán unos 7 millones de rosas por Sant Jordi, en una cifra similar a la del pasado año, según las estimaciones de Mercabarna-Flor.

La principal novedad de este año será el traslado de las paradas de La Rambla al Portal de l'Àngel, Plaça Nova y Plaça de la Catedral hasta la Via Laietana, a causa de las obras, que está previsto que estén acabadas antes de Sant Jordi del año próximo.

CRECIMIENTO DE TRAMOS

Este año destaca el crecimiento de tramos en el paseo de Sant Joan y el paseo de Lluís Companys, donde se concentran sobre todo las paradas dedicadas al cómic, la literatura infantil y juvenil y el público familiar.

Este crecimiento no solo se producirá en Barcelona, sino que también otras ciudades de Catalunya, vivirán un aumento de paradas y espacio, y en el caso de Girona las paradas se trasladarán a la avenida Sant Francesc a causa de las obras en la Plaça de Catalunya.