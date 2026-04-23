Barbón pide ayuda a los empresarios asturmexicanos pada dar a conocer las oportunidades de negocio que ofrece Asturias

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha animado a los empresarios asturmexicanos a ejercer de embajadores económicos de la comunidad al otro lado del Atlántico. "Necesitamos su ayuda para que den a conocer las oportunidades de negocio que ofrece Asturias. Necesitamos su ayuda para resaltar aún más nuestra belleza natural, la fortaleza industrial, el auge turístico, la mejora de las comunicaciones o la calidad de nuestra producción agroalimentaria. Necesitamos su ayuda para que descubran esa nueva Asturias que está creciendo aquí, en México", ha señalado.

"Asturias es la puerta de entrada a España y también, por tanto, la puerta de entrada a Europa. Queremos difundir este mensaje de la mano de la comunidad empresarial, especialmente de quienes como vosotros conocéis bien ambos mundos, ambas culturas, ambos mercados y las oportunidades que existen a uno y otro lado del océano", ha agregado.

El jefe del Ejecutivo ha celebrado un encuentro empresarial en la sede del Centro Asturiano de México, una referencia para la comunidad regional en el exterior. "Este centro es un buen ejemplo de cómo la identidad compartida puede convertirse en capital social, porque aquí se generan relaciones de confianza, aquí se comparte experiencia, aquí se abren puertas al mundo y eso, en el ámbito empresarial, tiene un valor incalculable", ha subrayado.

A juicio de Barbón, el equipamiento ubicado en Ciudad de México supone una herramienta clave para reforzar la relación de la comunidad con México y cumplir algunas de las aspiraciones del Principado: "Asturias quiere acompañar a sus empresas en el exterior, facilitar contactos, generar agendas útiles, trabajar de forma coordinada, también con el Centro Asturiano de México".

Durante su intervención, ha incidido especialmente en la labor de la emigración asturiana en el país azteca, a la que ha agradecido su esfuerzo "por mantener viva la Asturias exterior", al tiempo que ha ofrecido apoyo institucional para seguir proyectando la imagen del Principado de cara al futuro.

"La Asturias en la que yo creo, la que yo defiendo, la que yo represento como presidente, es la suma de dos Asturias: la Asturias que está dentro de nuestras fronteras y la Asturias migrante, la Asturias que está en todas las partes del mundo", ha añadido el presidente, quien ha agradecido al Centro Asturiano de México su condición de "puente" entre Asturias y el país azteca en un mundo lleno de muros.