Athina Onassis reaparece en Barcelona y deslumbra con su presencia en el desfile de Stéphane Rolland

Athina Onassis ha reaparecido ante los medios, aunque esta vez en el marco de la moda y lejos de sus apariciones anteriores ligadas al mundo ecuestre. La heredera, nieta del magnate naviero Aristóteles Onassis y única descendiente directa de su abuelo, reapareció en público en Barcelona, donde se dejó ver en el desfile de Stéphane Rolland dentro de la Barcelona Bridal Fashion Week.

La cita congregó la teatralidad característica del diseñador francés en la pasarela, con Nieves Álvarez como protagonista sobre la alfombra. Detrás, en el front row, estaba Athina, acompañada por el vicepresidente de la firma Stéphane Rolland. La discreta presencia de la heredera no pasó desapercibida: todos los flashes se centraron en ella, una de las pocas ocasiones en las que ha posado en un photocall desde que se alejó de la vida pública.

Athina, única heredera directa de Aristóteles Onassis, vio su patrimonio multiplicarse en 1988 tras la muerte de su madre, Christina Onassis, convirtiéndose desde muy joven en una de las mujeres más ricas del mundo. Sin embargo, ha optado por mantener un perfil bajo y escoger con extrema cuidado sus apariciones, limitándose a eventos muy concretos. La reaparición en Barcelona formó parte de esos escasos momentos en los que se deja ver en público.

En el look elegido para la cita, Athina se decantó por un conjunto minimalista pero muy cuidado, compuesto por un top ablusado de escote asimétrico y un pantalón bombacho, ambos con un filo satinado que enmarcaba el escote y el bajo del pantalón, resaltando la silueta. La heredera apostó por el rojo cereza, conocido como cherry red, un tono de moda que recuperan actualmente varias prescriptoras de estilo.