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Santalucía ficha a Alfonso Martínez (ex Barclays) como director general de desarrollo corporativo y estrategia

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La aseguradora Santalucía ha incorporado a Alfonso Martínez, ex director general y responsable de asesoramiento a instituciones financieras en España y Latinoamérica de Barclays Investment Bank, como director general de desarrollo corporativo y estrategia.

Al mismo tiempo, el directivo pasará a formar parte del comité ejecutivo de la compañía. La creación de esta nueva dirección general se realiza dentro del marco establecido en el plan estratégico Contigo2028, según informó la aseguradora en un comunicado.

Desde su nueva posición, Martínez se encargará de definir, liderar y coordinar la estrategia corporativa global, además de impulsar las iniciativas de desarrollo corporativo tanto orgánico como inorgánico, desde la identificación y evaluación de oportunidades hasta su integración.

El nuevo directivo acumula una trayectoria profesional de más de dos décadas ligadas al ámbito de la consultoría estratégica y la banca de inversión. Ha desarrollado su carrera en firmas como L.E.K. Consulting en Londres y Estados Unidos, Atlas Capital y KPMG Corporate Finance.

Martínez entró en Barclays Investment Bank en 2011, donde asumió diferentes responsabilidades hasta ocupar la posición de director general.

"Me incorporo con ilusión a Santalucía en un momento de profunda transformación del entorno competitivo. Asumo este reto con el firme objetivo de contribuir al crecimiento y fortalecimiento competitivo de la entidad en los próximos años", ha afirmado Martínez.

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