Rusia ataca Ucrania con 215 drones de larga distancia

Kiev, 22 abr (EFE).- Rusia lanzó durante la pasada noche y esta madrugada contra Ucrania un total de 215 drones de larga distancia, entre ellos alrededor de 140 aparatos no tripulados ruso-iraníes Shahed, según informó la Fuerza Aérea en su parte de este miércoles.

Del total de los drones, las defensas ucranianas lograron neutralizar 189 aparatos no tripulados Shahed, Gerbera, Italmas y de otros tipos sobre varias regiones del norte, el sur y el este de Ucrania.

Otros 24 drones no fueron interceptados e impactaron en trece localizaciones de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de drones destruidos en el aire en otros seis lugares.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que la Fuerza Aérea publicó su parte. EFE