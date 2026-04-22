México pronostica hasta 36 ciclones en la temporada 2026, 21 en el océano Pacífico

Ciudad de México, 22 abr (EFE).- México prevé la posible formación de hasta 36 ciclones con nombre en los océanos Atlántico y el Pacífico en la temporada 2026, de los cuales siete podrían alcanzar la categoría 3, 4 y 5, informaron este miércoles autoridades mexicanas.

De esa cifra, entre 18 y 21 sistemas podrían generarse en el océano Pacífico y entre 11 y 15 por el Atlántico.

"Para el océano Pacífico estamos pronosticando de 18 a 21 sistemas con nombre. En promedio desde 1991 hasta 2020 para el Pacífico el promedio o la climatología es de 15 y estamos pronosticando de 18 a 21. Es decir, vamos a estar por arriba del promedio", señaló el titular del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, Fabián Vázquez Romaña.

Explicó que el aumento en el número de huracanes se deberá al fenómeno conocido como El Niño.

"De ese total tendríamos entre nueve y diez tormentas tropicales, entre cinco y seis huracanes categoría 1 y 2, y entre cuatro y cinco huracanes categoría 3, 4 y 5", explicó

Para la cuenca del Atlántico, que incluye mar Caribe y Golfo de México, detalló que se pronostican de 11 a 15 ciclones tropicales.

"Estamos esperando que la actividad en el Atlántico sea cerca del promedio o ligeramente por abajo del promedio, dependiendo de cuándo se vaya generando el fenómeno del Niño", añadió.

Para el Atlántico, precisó, se esperan "entre siete y ocho tormentas tropicales, entre tres y cinco huracanes categoría 1 y 2, y entre uno y dos serían huracanes categorÍa 3, 4 y 5".

"Esta es la numeralia, pero hay que estar preparados si aumenta la probabilidad de que tengamos afectación (...) con un (ciclón) tenemos para meternos en complicaciones", expuso.

A mediados de diciembre pasado, el SMN informó que durante la temporada de huracanes de 2025, de mayo a noviembre, se registraron en el país 31 ciclones con nombre, uno más que los 30 ocurridos en 2024.

Precisó que en el océano Atlántico se contabilizaron 13 ciclones: ocho tormentas tropicales, un huracán categoría 2 y cuatro huracanes mayores -categorías 3, 4 o 5-.

Mientras que en el Pacífico, se registraron 18 sistemas: ocho tormentas tropicales, siete huracanes categoría 1 o 2 y tres huracanes mayores.

La temporada 2025 en el Atlántico fue la segunda con más ciclones categoría 5 -Erin, Humberto y Melissa-, igualando los tres registrados en 2017 y quedando solo uno por debajo del récord de 2005.

Mientras que en el Pacífico el evento más significativo fue la intensificación de Erick, que el 19 de junio se convirtió en el huracán categoría 4.

Sobre los impactos en territorio nacional, se indicó que en 2025 ingresaron dos ciclones tropicales.

El SMN destacó el alivio que trajeron las tormentas en 2025 a la recuperación del almacenamiento de agua en las presas del país, que alcanzó un nivel máximo del 72 %, cifra significativamente superior al 64 % registrado en 2024. EFE