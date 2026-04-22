Menor hispana encontrada muerta en el auto de D4vd murió a causa de 2 heridas penetrantes

Los Ángeles (EE.UU.), 22 abr (EFE).- La menor de edad hispana, encontrada muerta en el automóvil del cantante D4vd, falleció a consecuencia de múltiples “heridas penetrantes”, según reveló este miércoles el Departamento Forense del condado de Los Ángeles, que clasificó el deceso como un homicidio.

El cantante, de 21 años, fue acusado el lunes pasado de cargos con agravantes por el homicidio y mutilación del cadáver de Celeste Rivas Hernández, quien tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California), y cuyo cuerpo fue hallado el pasado 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños.

El informe forense determinó que la adolescente presentaba dos heridas penetrantes en el torso, incluida una lesión en el hígado. Asimismo, indica que en el organismo de la adolescente se obtuvieron resultados presuntamente positivos de benzodiazepinas y metanfetamina.

La muerte de Rivas Hernández fue clasificada como un homicidio, lo que confirma la acusación.

Odey Ukpo, médico en jefe del Departamento Forense, agradeció la autorización del tribunal de Justicia de Los Ángeles, que permitió hacer pública la información.

D4vd fue detenido por la policía de Los Ángeles el pasado jueves en su domicilio ubicado en West Hollywood y desde entonces permanece en prisión sin derecho a fianza.

El caso ha generado gran atención pública desde que en septiembre se encontraran restos humanos en un Tesla vinculado al músico, que había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolcado a un depósito municipal en Los Ángeles, sin haber sido reportado como robado.

El cantante ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage y varias canciones del artista han ingresado en las listas de éxitos de Billboard. EFE