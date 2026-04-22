Agencias

Lula da Silva aboga por que las empresas brasileñas operen en Portugal como 'puerta de entrada' a la UE

Guardar
Imagen F3GYDKIH2VEXTJLRDAKRDPHRLA

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha defendido durante su visita oficial a Portugal que las empresas brasileñas operen en el país luso a modo de 'puerta de entrada' a la Unión Europea.

Lula se ha reunido con su homólogo portugués, António José Seguro, y el primer ministro, Luís Montenegro, ante quienes ha subrayado la importancia de las relaciones económicas bilaterales entre ambas naciones y ha citado como ejemplo la fábrica que la empresa de aeronáutica Embraer tiene en Évora.

"Embraer es el ejemplo más exitoso de una empresa brasileña que está aquí contribuyendo a la construcción de proyectos en Portugal", ha afirmado Lula durante el encuentro en declaraciones recogidas por 'Agência Brasil'.

Los flujos comerciales entre Brasil y Portugal ascendieron en 2025 a 4.500 millones de dólares (3.842 millones de euros) entre exportaciones e importaciones, con Brasil anotándose un superávit de 2.000 millones de dólares (1.708 millones de euros).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos dos muertos, una periodista herida y otra atrapada tras ataque israelí en Líbano

Infobae

La junta de accionistas del Banco de Brasília (BRB) aprueba ampliar el capital en 1.506 millones de euros

La junta de accionistas del Banco de Brasília (BRB) aprueba ampliar el capital en 1.506 millones de euros

Aprender y producir, estudiantes salvadoreños generan alimentos saludables y amigables

Infobae

El Gobierno de Gibraltar puntualiza que el derribo de la Verja arrancará antes del 15 de julio

El Gobierno de Gibraltar puntualiza que el derribo de la Verja arrancará antes del 15 de julio

Meloni saca adelante su polémico decreto de seguridad con la promesa de corregir errores

Infobae