Lula da Silva aboga por que las empresas brasileñas operen en Portugal como 'puerta de entrada' a la UE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha defendido durante su visita oficial a Portugal que las empresas brasileñas operen en el país luso a modo de 'puerta de entrada' a la Unión Europea.

Lula se ha reunido con su homólogo portugués, António José Seguro, y el primer ministro, Luís Montenegro, ante quienes ha subrayado la importancia de las relaciones económicas bilaterales entre ambas naciones y ha citado como ejemplo la fábrica que la empresa de aeronáutica Embraer tiene en Évora.

"Embraer es el ejemplo más exitoso de una empresa brasileña que está aquí contribuyendo a la construcción de proyectos en Portugal", ha afirmado Lula durante el encuentro en declaraciones recogidas por 'Agência Brasil'.

Los flujos comerciales entre Brasil y Portugal ascendieron en 2025 a 4.500 millones de dólares (3.842 millones de euros) entre exportaciones e importaciones, con Brasil anotándose un superávit de 2.000 millones de dólares (1.708 millones de euros).