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La UE aprueba el préstamo a Ucrania y las sanciones a Rusia tras levantar Hungría su veto

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Bruselas, 22 abr (EFE).- Los países de la Unión Europea (UE) dieron este miércoles el visto bueno definitivo al préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión después de que el Gobierno húngaro, todavía presidido por Viktor Orbán, haya levantado su veto a ambas cuestiones.

Ambas decisiones fueron adoptadas por los embajadores de los Veintisiete ante la UE y aún tienen que ser confirmadas por procedimiento escrito, que debería quedar concluido este jueves según fuentes europeas. EFE

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