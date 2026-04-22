La Casa Blanca pide "empatía" a Sheibaum por la muerte de dos agentes de EEUU tras un operativo en México

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha reclamado este miércoles "empatía" a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por la muerte de dos agentes estadounidenses en un accidente de tráfico al regreso de una operación llevada a cabo con la colaboración de las autoridades de Chihuahua.

"Creo que el presidente (Donald Trump) estaría de acuerdo en que un poco de empatía por parte de Claudia Sheinbaum sería muy oportuno por las dos vidas estadounidenses que se han perdido", ha declarado en una entrevista concedida a la cadena Fox New, alegando "todo" lo que la actual Administración estadounidense está haciendo para combatir el trafico de drogas desde el país vecino.

Leavitt ha acogido "cierta cooperación" dispuesta por parte de Sheinbaum, pero acto seguido ha señalado que el mandatario estadounidense "siempre busca mayor cooperación". "Lo que estamos haciendo no solo beneficia al pueblo estadounidense, sino también al suyo, al combatir a estos cárteles y erradicar, una vez más, el flagelo del narcotráfico y la trata de personas que ha azotado México durante demasiado tiempo", ha señalado.

La presidenta mexicana ha pedido explicaciones a las autoridades estadouidenses, en particular a su legación diplomática, por la presencia de los agentes de la CIA en una operación de la que no tenía conocimiento y ha dejado entrever que se podría haber infringido la seguridad nacional y la soberanía de México.

"No es menor lo que ocurrió", ha advertido durante su rueda de prensa matutina de este miércoles, desde donde ha señalado que ya han dejado "muy claro" en varias ocasiones a Washington que no aceptan la participación sobre el terreno de sus agentes y que hay "otras formas de colaboración y cooperación".

Las autoridades de Chihuahua informaron en la noche del domingo de la muerte de dos funcionarios mexicanos y de dos agentes de las Embajada de Estados Unidos, en un accidente de tráfico cuando regresaban de un operativo en el municipio de Morelos, en el que había destruido laboratorios clandestinos.