El barril de brent sube más del 3 % y roza los 102 dólares por las dudas sobre Irán

Madrid, 22 abr (EFE).- El precio del petróleo brent, de referencia en Europa, ha ampliado las ganancias durante la jornada y subía más del 3 % después del cierre de los mercados europeos, con el barril cerca de los 102 dólares, por las dudas sobre la evolución del conflicto en Oriente Medio y el bloqueo de Ormuz.

A las 16:30 horas GMT, el brent repuntaba el 3,37 % y el barril se cotizaba en 101,8 dólares, pese a las caídas que experimentaba al inicio de la jornada, después de conocerse que el presidente estadounidense, Donald Trump, ampliaba su tregua con Irán de manera indefinida.

En la misma línea, el crudo west Texas intermediate (WTI, por sus siglas en inglés), sumaba más del 4 % a esa hora y el barril se movía en 93,27 dólares.

El precio del petróleo ha vuelto a la senda alcista, ante la continuación del bloqueo del estrecho de Ormuz, pese a la ampliación del alto el fuego entre los dos países hasta que Irán "presente una propuesta unificada", según ha comunicado Trump.

Las negociaciones de paz en Islamabad permanecen paralizadas aunque el presidente de EE.UU. ha afirmado, después del cierre de las bolsas europeas, que podrían retomarse este viernes.

Irán, por su parte, había advertido previamente que no negociará con EE.UU. hasta que libere el bloqueo que mantiene en el estrecho de Ormuz.

Además, el país persa ha atacado este miércoles a un buque portacontenedores a 15 millas náuticas al noreste de Omán, cerca del estrecho de Ormuz.

El analista de XTB Manuel Pinto, ha explicado que el repunte del precio del petróleo también responde a ese ataque perpetrado por Irán. EFECOM