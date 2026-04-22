Un segundo buque es atacado en Ormuz, según el Organismo Marítimo Británico

Redacción Internacional, 22 abr (EFE).- La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, registró este miércoles un segundo ataque a un buque en el estrecho de Ormuz, en este caso cerca de la costa iraní.

Su comunicado en X anunció haber recibido la notificación de un incidente a ocho millas náuticas al oeste de la costa de Irán.

El capitán de un buque de carga saliente dijo que el navío había sido atacado a tiros y que está detenido en el agua, sin que haya habido daños al portacontenedores o a la tripulación.

El UKMTO añadió en su mensaje que hay "altos niveles de actividad" en la zona e instó a los buques a notificar cualquier movimiento "sospechoso".

Su nota no precisó el origen de los ataques. En una primera alerta separada, este miércoles había anunciado que Irán atacó a tiros en las últimas horas un buque portacontenedores a 15 millas náuticas al noreste de Omán.

En ese primer caso, una lancha armada de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés) se acercó al buque sin establecer contacto previo por vía radiofónica y abrió fuego contra él, "lo que ha causado graves daños en el puente de mando", indicó el organismo.

La agencia añadió que toda la tripulación se encuentra a salvo y "no se han registrado incendios ni repercusiones medioambientales".

La información sobre los ataques llega al día siguiente de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera marcha atrás a su decisión de no prorrogar el alto el fuego con Irán, que caducaba este miércoles, y anunciara una tregua indefinida para dar tiempo a la negociación con el régimen de los ayatolás.

Trump aseguró, no obstante, que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Irán, que, según el Comando Central estadounidense, mantiene detenido el 90 % del comercio marítimo de Irán desde hace 10 días. EFE