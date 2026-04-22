Austria reconoce el plan de autonomía marroquí para el Sáhara como la "solución más viable"

Austria ha reconocido este miércoles que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental es la "solución más viable" para poner fin al conflicto en el marco de un incremento de los apoyos internacionales a la propuesta de Rabat, que es rechazada frontalmente por el Frente Polisario.

El país ha trasladado que acoge "con satisfacción" la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU, que apoya la labor del enviado del secretario general para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, para "facilitar y celebrar negociaciones tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos".

El objetivo es "alcanzar una solución justa, duradera y mutuamente aceptable" a la disputa sobre el Sáhara. En este sentido, Austria ha elogiado "la disposición" de Rabat a "detallar cómo se implementará la autonomía en el marco de la soberanía marroquí", según un comunicado difundido por el Ministerio de Exteiores de Marruecos.

Esta postura ha sido aclarada tras una reunión entre la ministra de Exteriores austriaca, Beate Meinl-Reisinger, y su homólogo marroquí, Naser Burita, en Viena, desde donde ambos han dialogado sobre cómo profundizar en la relación bilateral a la par que han firmado un acuerdo de "diálogo estratégico".

"Marruecos no es solo un socio económico. Compartimos el interés por promover la seguridad y la estabilidad, así como por combatir la migración irregular. Valoramos nuestra cooperación con Marruecos en este ámbito", ha señalado Meinl-Reisinger en un comunicado.

Durante los últimos años, el Frente Polisario ha sufrido varios varapalos por el apoyo de diversos países, entre ellos España, al plan de autonomía de Marruecos, una opción que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) rechaza de plano en el marco de su petición de que se concrete la descolonización del territorio y se garantice su derecho a la independencia.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.