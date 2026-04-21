Pronóstico del tiempo en Miami para este 21 de abril

Consulta cómo está el clima hoy en Miami. (REUTERS/Joe Skipper)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, esta es la previsión meteorológica para las siguientes horas del martes 21 de abril en Miami.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá durante la jornada puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este martes, se estima que durante el día habrá:

2% de probabilidad de lluvia .

Una temperatura máxima de 26 grados centígrados.

Una temperatura mínima de 21 grados centígrados.

La nubosidad será del 20%.

Por la noche, la probabilidad de precipitaciones será la misma.

Cómo es el clima en Miami

La variedad de climas en Estados Unidos

Miami es una de las ciudades más importantes en Estados Unidos, ubicada al sur de Florida, en la costa del Océano Atlántico.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, es decir, registra altas temperaturas todo el año, con una estación seca corta y una predominantemente temporada de precipitaciones.

En julio es cuando se presentan las temperaturas más altas, mientras que en enero es cuando se sienten las más bajas.

Las lluvias más fuertes se dan durante el verano, mientras que la temporada seca llega en invierno.

Debido a su ubicación geográfica, Miami sufre constantemente de huracanes, cuya temporada regularmente va de junio a noviembre.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

(Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos presume de una gran variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este predominan dos climas principales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste el clima predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.