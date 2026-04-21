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Motorola pone fecha al lanzamiento de la gama razr plegable: llegarán el 29 de abril

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Motorola ha anunciado la fecha de lanzamiento para su nueva gama de 'smartphones' plegables razr, que llegarán el próximo 29 de abril, según ha indicado en un adelanto en la red social X.

La compañía ya presentó el pasado mes de febrero el modelo razr fold, el primer plegable de tipo libro de la marca, caracterizado por integrar una pantalla externa de 6,6 pulgadas y una interna de 8,1 pulgadas completamente desplegada.

Bajo el lema "Make it iconic" (Hazlo icónico), Motorola ha revelado la fecha de lanzamiento de su nueva gama de teléfonos plegables razr con una semana de antelación, ya que se celebrará el 29 de abril.

La publicación se acompaña de un breve vídeo a modo de adelanto en el que se pueden apreciar tres modelos, con acabados en negro, verde y morado. "Colores vibrantes, acabados impresionantes, próximamente", ha señalado la empresa.

Por el momento la compañía no ha especificado cuáles son los modelos que integran esta nueva gama, pero según las filtraciones recogidas por Android Authority, puede incluir los modelos razr 2026 estándar, razr Plus 2026, razr Ultra 2026 de gama alta y el razr Fold presentado en febrero.

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