Martes, 21 de abril de 2026 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 21 abr (EFE).-

Teherán/Washington/Islamabad.- Continúa la incertidumbre sobre la posible segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, que permanece blindada ante la llegada prevista de las delegaciones, después de que Donald Trump afirmara que el equipo estadounidense se dirige a Pakistán y que Irán todavía no haya confirmado su participación.

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Luxemburgo.- Los Ministros de Exteriores de la UE celebran una reunión que estará centrada en el conflicto en Oriente Medio y su impacto en la UE, así como en el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. Debatirán también su relación con Israel en un Consejo en el que España prevé solicitar a los Veintisiete suspender su acuerdo de asociación con ese país por violaciones de los derechos humanos.

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París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe en el Elíseo al primer ministro libanés, Nawaf Salam, en el contexto de la tensión que vive Oriente Medio.

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Lima.- La recta final del escrutinio de las elecciones presidenciales en Perú avanza a cuentagotas a medida que los jurados electorales revisan las actas impugnadas, donde se define al rival que la derechista Keiko Fujimori tendrá en segunda vuelta.

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Nueva York (EE.UU.).- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión sobre la situación en Colombia y el proceso de implementación del acuerdo de paz, con especial atención a la seguridad en zonas rurales y la violencia contra líderes sociales y excombatientes.

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Lisboa.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne este martes en Lisboa con el primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, durante un breve viaje al país ibérico tras su paso por España y Alemania. En esta visita también tiene prevista una audiencia con su homólogo luso, António José Seguro.

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Jerusalén.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, envío un mensaje a la nación, en el marco del Día del Recuerdo por los soldados israelíes caídos y las víctimas del terrorismo, y aseguró que su país eliminó una amenaza existencial.

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Jerusalén.- El presidente argentino, Javier Milei, participa en Jerusalén en la ceremonia oficial de encendido de antorchas por el 78vo Día de la Independencia de Israel.

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Jerusalén.- El presidente de Argentina, Javier Milei, llega a Jerusalén para recibir la Medalla Presidencial de Honor otorgada por su homólogo israelí, Isaac Herzog, durante las celebraciones oficiales del Día de la Independencia de Israel (este martes y miércoles) e inaugurará el traslado de la embajada argentina a la Ciudad Santa.

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La Habana.- La inusual serie de entrevistas con medios internacionales que ha concedido el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en las últimas semanas -sus énfasis, silencios y reiteraciones- aportan claves sobre las posiciones de fondo de la isla en medio de las tensiones con EE.UU.

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Ciudad de México.- Las autoridades mexicanas tratan de dilucidar las causas del tiroteo en la emblemática zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó una turista canadiense muerta, así como a otras cuatro turistas heridas cuando apenas faltan cincuenta días para el arranque del Mundial de Fútbol en el país norteamericano.

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Naciones Unidas.- La expresidenta chilena Michelle Bachelet y el diplomático argentino Rafael Grossi, director general del OIEA, participan en sendos diálogos en Naciones Unidas para presentar sus candidaturas a la secretaría general de la organización, en sucesión de António Guterres, cuyo mandato concluye a finales de año.

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Luxemburgo.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hará declaraciones a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores.

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Moscú.- El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reúne con el ministro interino de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del Gobierno de Unidad Nacional de Libia, Taher al-Baour.

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Bruselas.- Los ministros de Transporte de los países de la Unión Europea (UE) analizan este martes por videoconferencia el impacto del conflicto en Oriente Medio en el sector de la movilidad, después de que los precios del petróleo, especialmente el diésel, hayan subido en torno a un 30 % desde el inicio de la guerra.

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Banda Aceh (Indonesia).- Los pescadores de la región de Banda Aceh, Indonesia, han reducido significativamente sus salidas al mar como consecuencia del incremento de los costes operativos por el aumento del precio del combustible por el cierre del estrecho de Ormuz y la guerra en Oriente Medio.

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Washington.- El exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh tendrá su audiencia de confirmación en el Senado como nominado del presidente, Donald Trump, a la jefatura de la Fed tras la salida de su actual presidente, Jerome Powell, en mayo próximo.

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Ciudad de Panamá.- Especialistas y altos funcionarios del sector del agua en Latinoamérica debaten en un encuentro este martes en Panamá las claves para mejorar la calidad de prestación del servicio del agua a través de una buena gobernanza.

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Malabo.- El papa llega a Guinea Ecuatorial, última etapa de su viaje por África, y visita al presidente de la República, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, y también mantendrá un encuento con el mundo de la cultura y visita al hospital psiquiátrico “Jean Pierre Olié”.

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Roma.- Se cumple un año de la muerte del papa Francisco, cuyos restos descansan en una de las capillas de la basílica romana de Santa María la Mayor, donde se celebrará una misa en su memoria y se leerá un mensaje del papa León XIV, quien se encuentra de viaje en África.

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Buenos Aires.- A un año de su fallecimiento, Argentina recuerda y homenajea al papa Francisco con una misa en la icónica Basílica de Luján, en las afueras de Buenos Aires.

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La Paz.- Bolivia tendrá por primera vez a dos gobernadoras regionales elegidas en las urnas desde la aprobación de la nueva Constitución en 2009, un hecho considerado como un avance, "aunque todavía insuficiente" por organizaciones de mujeres que demandan profundizar aun más la "democracia paritaria".

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Ciudad de México.- Amnistía Internacional (AI) presenta el informe ‘La situación de los derechos humanos en el mundo 2025/26’ en su capítulo México, donde incluyen un balance sobre el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Ciudad de Guatemala.- La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala brinda una rueda de prensa a 28 años del homicidio del sacerdote Juan José Gerardi Conedera, asesinado en 1998 en su iglesia con una piedra, después de presentar un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado interno.

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Londres.- Se cumplen cien años del nacimiento de Isabel II, la reina que ha marcado la época contemporánea del Reino Unido, con siete décadas portando la corona, un tiempo en el que ha visto a su país perder todo un imperio, ingresar y luego salir de la Unión Europea, y que mantuvo un prestigio intacto pese a los escándalos que rodearon a buena parte de la familia real.

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Buenos Aires.- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa con la declaración de Gianinna Maradona, una de las hijas del futbolista; los policías Lucas Farías y Lucas Borges, los primeros agentes en llegar al lugar del fallecimiento; y Cristian Méndez, el entonces jefe de la Policía Científica.

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Pau (Francia).- Primer día del juicio por el asesinato de la profesora de español Agnès Lassalle por un alumno de 16 años en Pau, Francia.

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Bruselas.- Declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page antes de presentar dictamen sobre relevo generacional en agricultura en el Comité de las Regiones.

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Londres.- Los conductores del Metro de Londres secundan una huelga de 4 días en protesta por cambios laborales.

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Ciudad de Panamá.- Especialistas y altos funcionarios del sector del agua en Latinoamérica debaten en un encuentro este martes en Panamá las claves para mejorar la calidad de prestación del servicio del agua a través de una buena gobernanza.

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Miami (EE.UU.).- La tercera edición de Startup Olé Miami reúne a 'startups' y emprendedores del sector tecnológico, incluida una delegación de la administración española, con el objetivo de conectarlos con inversores, corporaciones, medios de comunicación y administraciones públicas.

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Petra (Jordania).- El contexto de inestabilidad que vive Oriente Medio con la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, precedida por el inicio de la invasión israelí de Gaza en 2023 y por la pandemia del Covid-19 en 2020, complica la recuperación del sector turístico jordano, que supone entre un 14 y un 15 % de la producción local de la nación levantina y constituye al mismo tiempo una importante fuente de divisas.

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Yakarta.- Cerca de 221.000 devotos musulmanes de Indonesia se preparan para iniciar su peregrinación a la Meca en Arabia Saudita en medio de la tensión en Oriente Medio.

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Madrid.- 'La chica del fusil', símbolo de resistencia al franquismo durante la Guerra Civil española, era en realidad un joven "que nunca disparó contra nadie" y luchó sin armas por "un mundo igualitario y feminista", según relata su hija, Isabelle Werck, en el libro que relata la intensa vida de Marina Ginestà y que la autora ha presentado esta semana en Madrid.

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Cannes.- El festival internacional de Cine hecho con Inteligencia Artificial (IA), conocido como 'WAIFF' por sus siglas en inglés, da comienzo este martes a su segunda edición en la ciudad balneario de Cannes (sureste), donde se premiará a la mejor película de este tipo entre finalistas de todo el mundo.

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Bogotá.- Inauguración de la XXXVIII Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo), que tiene como invitado de honor a la India, país que cuenta con una industria editorial que es una de las más grandes y diversas del mundo.

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Miami (EE.UU.).- El artista David Archuleta presentará en Miami su libro ‘Devout’ (Devoto), sus memorias sobre cómo pasó de vivir en una comunidad de mormones a ser uno de los principales cantantes latinos abiertamente gay de la generación milenial en Estados Unidos tras participar en ‘American Idol’.

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Buenos Aires.- El actor argentino Luis Brandoni, fallecido este lunes, recibe sepultura en el Panteón de los Artistas del cementerio de Chacarita, en Buenos Aires.

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Guadalajara (México).- El director estadounidense Darren Aronofsky, famoso por cintas como ‘Réquiem por un sueño’, ‘El Cisne Negro’ o ‘La Ballena’, ofrece una clase magistral en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).

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Santiago de Chile.- Embarazada de su tercer hijo y recién aterrizada en Chile, la artista española Rita Payés (Vilassar de Mar, 1999) reflexionó en una entrevista con EFE sobre la situación actual de la industria musical y afirmó que "los conciertos pequeños se quedan sin público" porque "los grandes artistas lo eclipsan todo".

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Tokio.- Sanrio, la empresa japonesa dedicada al desarrollo de personajes como Hello Kitty, anunció este martes que lanzará su primera marca de videojuegos, en un intento por diversificar los ingresos provenientes de sus populares personajes.

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Panamá.- El argentino Sergio Gili, gerente técnico de la Federación Chilena de Ciclismo, afirmó a EFE que el ciclismo chileno avanza con trabajo constante y discreto, con el objetivo de consolidarse en el ámbito americano y proyectarse hacia unos Juegos Olímpicos en los que aspira a competir en todas las categorías.

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Las Vegas (EE.UU.).- La WWE celebró wrestlemania por segundo año consecutivo en las vegas, teniendo como sede el allegiant stadium. El evento no solo destacó por sus combates, sino también por la experiencia completa para los fanáticos, incluyendo la convención WWE World, donde aficionados de todas partes del mundo se reunieron para conocer a sus superestrellas favoritas.

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cdp/alm/EFE

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