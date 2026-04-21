Manuel Vega, al margen de la historia de amor de su ex Tana Rivera, y su amigo Roca Rey

Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey son, sin duda, la pareja del momento. Apenas dos semanas después de salir a la luz su historia de amor, que habría comenzado poco antes de Semana Santa después de varios años perteneciendo a la misma pandilla y haciendo planes junto a su grupo de amigos, vamos conociendo cada vez más detalles sobre cómo se fraguó este incipiente noviazgo.

Y es que dispuestos a hacer las cosas bien, conscientes de que la amistad de la que presumían hasta ahora podría dar lugar a malentendidos, la hija de Eugenia Martínez de Irujo llamó a la ex del torero, Marina Díaz, para contarle lo que había surgido entre ella y el peruano tras su ruptura a principios de 2026. Algo que la mexicana -que compartió piso con Tana en Sevilla- no se habría tomado nada bien, considerando su idilio con Roca Rey como una "traición" por parte de la que era su amiga al no haber "respetado los tiempos" debido a lo reciente del final de su noviazgo.

El diestro, por su parte, no solo habría llamado a Francisco Rivera en señal de respeto para pedirle su 'bendición' para salir con su hija, sino también a Manuel Vega, con el que la joven mantuvo una discreta relación durante cuatro años que terminó en verano de 2025.

Amigo del empresario de ocio, con el que ha compartido numerosos planes, Roca Rey cogió el teléfono para ponerse en contacto con el ex de Tana porque no quería que se enterase de su idilio por la prensa. Una conversación que en un principio habría sido algo tensa y complicada, pero que habría terminado bien, puesto que el sevillano habría entendido as explicaciones del torero y le habría asegurado que su amistad no se vería afectada por su historia de amor con la nieta de Carmen Ordóñez.

Y este lunes Manuel ha reaparecido ante las cámaras en la corrida de Morante de la Puebla en La Maestranza horas antes del arranque oficial de la Feria de Abril con la 'Noche del Pescaíto'. Con la discreción que le caracteriza, el joven ha dado la callada por respuesta a las preguntas sobre le relación de Cayetana y Roca Rey y, dejando en el aire si es cierto que el peruano le llamó para contárselo, ha huido a toda prisa muy serio y visiblemente incómodo.