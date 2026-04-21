La Bolsa de Londres baja 1,05 % y pierde los 10.500 puntos por tensiones entre EEUU e Irán

Londres, 21 abr (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este martes un 1,05 % y perdió la marca de los 10.500 puntos lastrada por la nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán y con las cotizadas del sector de la defensa entre las principales perjudicadas de la sesión.

El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', perdió 110,99 puntos hasta los 10.498,09 enteros, al contrario que el secundario, o FTSE 250 -con empresas más pequeñas, generalmente británicas-, que subió un 0,14 % o 31,51 puntos, hasta los 22.971,72.

Con el comienzo del año, el parqué británico alcanzó por primera vez la marca histórica de los 10.000 puntos y acumuló numerosos récords antes del estallido de la guerra en Oriente Medio, cuando estaba a punto de alcanzar los 11.000 enteros.

Sin embargo, la nueva escalada de tensiones, con el estrecho de Ormuz de nuevo bloqueado tras una breve reapertura y las acusaciones cruzadas de violaciones del alto el fuego en mitad de las posibles negociaciones de paz, ha provocado que la City londinense firme su segundo día consecutivo de pérdidas, mientras el precio del petróleo sigue al alza.

El barril de crudo brent, de referencia en Europa, ha subido más de un 2,5 % con respecto a la sesión anterior y rozaba los 98 dólares en el Mercado de Futuros de Londres al cierre de la sesión en el parqué británico, sobre las 16.00 GMT.

A pesar del contexto de guerra, el sector de la defensa fue el peor parado del día, con Rolls-Royce Holdings a la cabeza, que perdió un 6,50 %, seguido de las contratistas militares Melrose Industries y BAE Systems, que cedieron un 4,24 % y un 4,22 %, respectivamente.

Por el contrario, entre las beneficiadas del día estuvieron el grupo de restauración Compass, que sumó un 2,78 %, además de la empresa de información y análisis para empresas Relx, que aumentó un 2,70 % sus acciones, y la compañía energética SSE, que agregó un 2,66 %. EFE