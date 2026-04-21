Agencias

Japón permite la exportación de armas por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial

Guardar
Imagen 7BC4REGQZNCWTG5IJQCA5E4HZI

El Gobierno de Japón ha autorizado este martes revisar los límites establecidos por la legislación para las exportaciones de materiales destinados a defensa, lo que abre la puerta a la posible venta de armas a terceros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

El portavoz del Gobierno, Minoru Kihara, ha indicado que estos cambios, que han sido aprobados por el Consejo de Seguridad Nacional, marcan un cambio significativo a la hora de plantear la política gubernamental en materia de defensa en un país cuyas fuerzas solo pueden operar para llevar a cabo acciones defensivas.

Las medidas, impulsadas por el Gobierno ultraconservador de la primera ministra, Sanae Takaichi, buscan reforzar la industria del país en este sentido al considerar que el país se enfrenta al peor ambiente de seguridad desde la citada contienda. La propia Takaichi ha afirmado a través de redes sociales que "ningún país puede salvaguardar su propia paz y seguridad por sí mismo", lo que hace necesario "tener aliados para apoyarse en diversas áreas".

La revisión de los principios que regulan esa exportación de armas limitan estos envíos a cinco categorías únicas de materiales: los relacionados con labores de rescate, transporte, alerta, vigilancia y retirada de minas.

Aunque esta revisión prohibiría en principio la exportación de armas a países en los que hay un conflicto en vigor, sí permiten "excepciones en circunstancias especiales" que tengan en consideración las necesidades de Japón en materia de seguridad y las operaciones militares estadounidenses en la región del Indo-Pacífico.

Kihara ha asegurado así que Japón "cumplirá con sus principios fundamentales como nación que defiende la paz desde hace más de 80 años", según informaciones de la agencia de noticias Kiodo. Además, ha afirmado que estos paquetes de ayudas estarán divididos en aquellos que contengan armamento y los que no dependiendo de si continene material "legal o con capacidad destructiva".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Guindos defiende una política monetaria prudente del BCE por las guerras de Ucrania e Irán

Infobae

El Grec Festival de España cumple cincuenta años y pone en diálogo geografías diversas

Infobae

Francia recortará en 6.000 millones el gasto público para compensar el coste de la guerra

Infobae

El jefe de la Policía de Sudáfrica defiende su inocencia en un caso de corrupción

Infobae

La Liga Árabe exige a Irán que asuma el coste de la reconstrucción de los daños causados

Infobae