Garbiñe Muguruza y Arthur Borges se sinceran tras el nacimiento de su primer hijo: "Sacrificado y a la vez maravilloso"

Garbiñe Muguruza y Arthur Borges se convertían en padres de su primer hijo, un niño llamado Marcos, el pasado 26 de enero, poniendo así el broche de oro a una historia de amor de película que comenzó hace cinco años -cuando el finlandés se encontró a la tenista paseando por Central Park, en Nueva York, y no dudó en acercarse a hablar con ella- y que culminaron con una romántica boda celebrada en Marbella el 5 de octubre de 2024, meses después de que la deportista anunciase su retirada de las pistas de tenis.

Un sueño cumplido el de formar su propia familia sobre el que la pareja se ha pronunciado por primera vez en su reaparición durante la gala de los Premios Laureus del Deporte que ha tenido lugar este lunes 20 de abril en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles para reconocer a los deportistas más destacados del año en diferentes disciplinas.

Radiante con un impresionante diseño azul eléctico de corte entallado, drapeados en la cintura y escote asimétrico, Garbiñe se ha sincerado sobre cómo lleva la maternidad, confesando si Artur y ella ya se plantean darle un hermanito a su pequeño tan solo tres meses después de su nacimiento.

"Gracias, gracias. La verdad es que sienta bien también volver a la vida, a la vida normal" ha expresado con una sonrisa cuando la prensa le ha dado la enhorabuena, revelando que "Marcos es un milagro de bebé y lo más bonito que me ha pasado. La verdad es que estamos muy felices".

Compaginando a la perfección su faceta de mamá primeriza con la de co-directora del Mutua Madrid Open de Tenis junto a Feliciano López -que ha arrancado precisamente este 20 de abril y que supone su primer gran proyecto tras su retirada del deporte activo-, la tenista ha reconocido que aunque "es difícil hacer de todo un poco, tenemos mucho apoyo y mi marido es un santo. Se ha ganado el cielo".

"He pasado mucho tiempo con Marcos y me encanta. Me encanta ser papá" ha intervenido Arthur, que ha confesado entre risas que "se duerme poco porque así es un bebé, pero mejora rápido, he de decir".

Como ha expresado Garbiñe, su maternidad "me ha cambiado todo": "Las prioridades, la mentalidad, el cuerpo, la sensación... Ser madre es algo muy sacrificado, pero a la vez maravilloso. Eso es todo".

Teniendo en cuenta lo felices que están con su bebé, ¿les gustaría ampliar la familia próximamente? "Bueno, eso lo decidirá el destino, lógicamente nosotros tenemos hermanos, la familia grande siempre hace ilusión, pero bueno, eso hay que ver, hay que ver, claro, la vida dirá, la vida dirá" ha desvelado de lo más sonriente, dejando entrever que no les gustaría esperar demasiado para darle un hermanito a Marcos.