El rey Felipe VI recibe a Philips Ibérica con motivo de su centenario en España

El rey Felipe VI ha recibido en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a una representación de Philips Ibérica con motivo del centenario de la compañía en el país, una efeméride cuyos actos conmemorativos cuentan con la Presidencia de Honor de Sus Majestades los Reyes.

Durante el encuentro, la dirección de Philips ha compartido con el monarca su evolución en España y su actual enfoque estratégico centrado en la tecnología de la salud y el cuidado personal.

Además, desde la delegación han trasladado al rey Felipe VI el agradecimiento de la compañía por su "apoyo institucional" y han presentado un balance de las iniciativas desarrolladas durante este año conmemorativo.

El presidente de Philips Ibérica, Juan Sanabria, ha subrayado que para la firma es un "auténtico honor" que esta audiencia forme parte de los actos del centenario. Según ha señalado, el respaldo de la Casa Real tiene un "gran valor institucional y simbólico" para la organización en esta celebración.

Sanabria ha destacado que este hito ofrece una "oportunidad única" para reafirmar su "compromiso de futuro con el país". También ha recordado que la innovación ha sido "el motor" de Philips desde sus inicios, acompañando el desarrollo nacional en ámbitos como la iluminación, la electrónica de consumo y la tecnología sanitaria.

Por su parte, el director general de la compañía, Miguel de Foronda, ha puesto en valor la transformación de la empresa y su contribución al "desarrollo y modernización" del sistema de salud. Foronda ha resaltado, además, el "firme compromiso" de Philips con el sistema sanitario español y su vocación de contribuir a su sostenibilidad.

Asimismo, en la reunión se han abordado retos actuales como el envejecimiento de la población, la sostenibilidad del sistema y el avance de la digitalización.

En el transcurso de la audiencia, la delegación ha hecho entrega a S.M. el Rey de un libro conmemorativo del centenario. Esta obra recoge los principales hitos de la compañía en España y su vinculación histórica con el desarrollo económico y social del país a lo largo del último siglo.