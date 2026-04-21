El ICO y Santander Perú financiarán con 42,5 millones proyectos empresariales de interés español en el país

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Banco Santander Perú han suscrito un nuevo acuerdo de financiación de hasta 50 millones de dólares (42,5 millones de euros) en el marco de una Línea ICO Canal Internacional que tiene el objetivo de impulsar proyectos de inversión, crecimiento y actividad exportadora de empresas en Perú.

Según se desprende de la nota de prensa, las operaciones de crédito contarán con la financiación ICO y se canalizarán a través de Banco Santander Perú. Estas estarán sujetas a sus criterios de evaluación crediticia y al cumplimiento de la normativa aplicable, garantizando una gestión acorde al marco regulatorio local.

El convenio está alineado con los objetivos de sostenibilidad y transformación digital de la Estrategia ICO 2022-2027 y con las prioridades del Plan de Recuperación y del programa Next Generation EU. De esta forma, promoverá iniciativas de eficiencia energética, energías renovables, movilidad sostenible y proyectos digitales y tecnológicos.

Asimismo, se apoyarán empresas de todos los sectores, especialmente en manufacturas, energía, servicios, infraestructuras y transporte, con la consiguiente creación de empleo y fortalecimiento de las cadenas productivas en Perú.

El ICO ha asegurado que el acuerdo se enmarca en un contexto de "creciente relación económica" entre Perú y España. En 2024, las exportaciones españolas hacia Perú superaron los 712 millones de euros, mientras que el 'stock' de inversión española en el país supera los 5.300 millones.

En este sentido, el acuerdo es el segundo de su tipo alcanzado entre el ICO y Santander Perú, así como el séptimo que el ICO suscribe con una entidad del Grupo Santander en la región.

A través del primer acuerdo entre el ICO y Santander Perú, firmado en 2023 por importe de 80 millones de dólares (68 millones de euros), se han financiado ya nueve proyectos de diferentes sectores de alimentación, agricultura, ganadería, silvicultura o pesca.