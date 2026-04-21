Al menos tres militares muertos y uno herido en un accidente en unos entrenamientos del Ejército de Japón

Al menos tres militares han muerto y otro ha resultado herido por la explosión no intencionada de munición de un carro de combate en unos ejercicios del Ejército de Japón.

Según informa la agencia de noticias Kiodo, la Fuerza Terrestre de Autodefensa realizaba unos entrenamientos a primera hora de la mañana en la prefectura de Oita, en el sur del país, cuando explotó antes de dispararse un proyectil destinado a carros de combate.

"Estamos tratando de confirmar los detalles y la causa del incidente", ha declarado el titular de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, en declaraciones a los periodistas en la Dieta. "Es sumamente lamentable. Nos aseguraremos de que se apliquen medidas de seguridad exhaustivas", ha señalado sobre el accidente.