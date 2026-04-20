Un equipo de arqueólogos españoles identifica un papiro de la Ilíada en una tumba egipcia

Barcelona, 20 abr (EFE).- Un papiro con un fragmento de la 'Ilíada' de Homero en el interior de una tumba de época romana de hace aproximadamente 1.600 años en la localidad de Al Bahnasa (Egipto) ha sido identificado por un equipo de arqueólogos del Instituto del Próximo Oriente Antiguo de la Universidad de Barcelona (UB), España.

En un comunicado, la universidad explicó este lunes que es la primera vez en la historia que se localiza un texto literario griego incorporado de forma deliberada como parte del proceso de embalsamamiento de una momia.

El equipo liderado por la arqueóloga Núria Castellano realizó este hallazgo durante la campaña desarrollada entre noviembre y diciembre del año 2025.

Durante la campaña de enero y febrero del 2026, la restauradora Margalida Munar, la papiróloga Leah Mascia y el catedrático del Departamento de Filología Clásica, Románica y Semítica de la UB Ingasi-Xavier Adiego analizaron el papiro.

En esta investigación identificaron el texto como un fragmento perteneciente al canto II de la 'Ilíada' de Homero.

El profesor Adiego recordó que no es la primera vez que se encuentran papiros griegos empaquetados y sellados incorporados durante el proceso de embalsamamiento de una momia.

"La gran novedad es encontrar un papiro literario en un contexto fúnebre", manifestó.

El hallazgo se enmarca en la Misión Arqueológica de Oxirrinco que la UB realiza desde 1992 en la necrópolis de Al Bahnasa, la localidad egipcia que se identifica con la antigua Oxirrinco, una de las ciudades más importantes del Egipto grecorromano.

Todos los objetos encontrados durante la última campaña, incluido el papiro, están siendo presentados en un ciclo de conferencias que empezó el 13 de abril y que finalizará el 11 de mayo en Barcelona. EFE