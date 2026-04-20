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(Crónica) El West Ham no aleja el peligro y desciende al Wolverhampton

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El West Ham United ha empatado este lunes sin goles con el Crystal Palace (0-0) en el último partido de la trigésima tercera jornada de la Premier League, un resultado que no basta a los de Nuno Espírito Santo para poner distancia con la zona de descenso y sí para descender matemáticamente al Wolverhampton.

Los locales propusieron más en Selhurst Park, con Brennan Johnson como hombre más amenazante, aunque los 'Hammers' supieron resistir las acometidas de su rival. En el 82, Ismaïla Sarr logró anotar para los de Oliver Glasner, pero el colegiado anuló el tanto por una mano previa de Mateta.

Con este resultado, el West Ham suma 33 puntos, dos más que el Tottenham Hotspur, que el sábado no pasó del empate ante el Brighton (2-2) y que marca la zona de peligro. El empate de este lunes sella matemáticamente el descenso a la Championship de los 'Wolves', que con 17 unidades ya no podrán salvarse.

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