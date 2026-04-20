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Montero acusa al PP de utilizar la comisión de la SEPI para "apartarla" de la campaña andaluza por intereses electorales

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La candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado este lunes al Partido Popular de utilizar su comparecencia en la comisión de investigación sobre la SEPI en el Senado con el objetivo de "apartarla" de la campaña electoral andaluza por "intereses electorales".

"Vengo a esta comisión y saben ustedes la intencionalidad que trae el Partido Popular", ha afirmado Montero ante los medios antes de acceder a la sesión parlamentaria.

La dirigente socialista ha sostenido que la finalidad de su citación "no es otra que quitarla de la campaña de Andalucía" y ha acusado a los 'populares' de intentar "dibujar una imagen que no se corresponde con la realidad".

En este sentido, ha señalado que, a su juicio, esta actuación responde "solo y exclusivamente a los intereses electorales que tienen en Andalucía".

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