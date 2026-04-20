Magyar anuncia que revertirá el proceso de retirada del TPI anunciado por Orbán y que acatará sus dictámenes

El futuro primer ministro de Hungría, Peter Magyar, ha afirmado este lunes que revertirá el proceso de retirada del Tribunal Penal Internacional (TPI) anunciado por Viktor Orbán y que acatará los dictámenes que emanen de La Haya en referencia a la detención de una persona que tenga una orden de arresto en su contra que ingrese en territorio húngaro.

"Si un miembro del TPI, buscado por la justicia, entra en el país, deberían detenerlo", ha expresado en una rueda de prensa a propósito de una invitación enviada al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para el 70º aniversario de la Revolución Húngara de 1956, que conmemora la breve caída del gobierno afín a la Unión Soviética.

El líder del conservador Tisza (Respeto y Libertad) no ha aclarado si su Gobierno intentará revertir el proceso lo antes posible ni si ha hablado con Netanyahu sobre estos actos, previstos para el próximo 23 de octubre. "No hace falta que me lo cuente todo por teléfono", ha replicado después de que el primer ministro israelí le felicitase tras ganar las elecciones en el país.

Netanyahu es objeto de una orden de arresto por parte del TPI --junto con el exministro de Defensa Yoav Gallant-- por la comisión de presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza. La corte emitió otras tres órdenes contra dirigentes del grupo armado palestino Hamás, si bien fueron retiradas tras la muerte de los tres en ataques israelíes.