La arquitecta Fuensanta Nieto ingresa en la Academia de Bellas Artes de San Fernando

La arquitecta Fuensanta Nieto ha ingresado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con el discurso 'El museo en mutación. Memoria e invención'.

Su elección como académica de número por la Sección de Arquitectura tuvo lugar el 2 de junio de 2025 y esta candidatura fue presentada por la arquitecta Ángela García de Paredes, el artista Daniel Canogar, y el compositor y director de la Academia, Tomás Marco.

Así, en su discurso de ingreso, Nieto ha planteado una reflexión sobre la arquitectura entendida como una disciplina que "trasciende lo material" para situarse en el ámbito de la "experiencia", la "memoria" y el "tiempo".

Uno de los "ejes fundamentales" del discurso, explica en un comunicado la Academia, ha sido la "reivindicación de la arquitectura como experiencia sensorial directa". De hecho, Nieto ha sostenido que comprenderla plenamente "exige recorrerla, habitarla y percibirla con todos los sentidos".

El arquitecto Luis Fernández-Galiano, que ha pronunciado la preceptiva contestación por parte de la Corporación, ha ensalzado la trayectoria de Nieto, alabando aspectos como "la rotundidad formal y el cosmopolitismo vital".

El acto ha estado acompañado de la intervención musical del organista Daniel Oyarzábal, quien ha interpretado un fragmento de Da Pacem Domine y Spiegel im Spiegel de Arvo Pärt.