José Coronado se casa por primera vez a los 68 años en secreto con la actriz Irene López

José Coronado era, hasta ahora, uno de los 'solteros de oro' de nuestro país. A pesar de haber mantenido relaciones sentimentales estables con Paola Dominguín -madre de su hijo Nicolás Coronado-, la artista Mónica Molina -con la que tuvo a su hija Candela-, y mediáticos romances con rostros conocidos como Eugenia Martínez de Irujo, Esther Cañadas, o Isabel Pantoja -algo que nunca ha confirmado ninguno de sus protagonistas- entre otras, el actor nunca había pasado por el altar.

Pero tal y como ha adelantado en primicia 'El debate' el protagonista de 'Vivir sin permiso', de 68 años, se dio el 'sí quiero' en una ceremonia secreta hace varias semanas con la actriz Irene López, 18 años menor, con la que mantiene un noviazgo desde que sus caminos se cruzaron en 2022 durante el rodaje de la serie 'Entrevías'.

Una boda íntima a la que no faltaron los dos hijos de Coronado, y círculo más cercano de amigos y familiares, y de la que no ha trascendido ningún detalle por la discreción con la que siempre han llevado su historia de amor, ya que aunque nunca se han ocultado -y prueba de ello es que su pareja acompañó al actor a la gala de los Goya en 2024 -en la que se hizo con el Goya a Mejor Actor de Reparto por 'Cerrar los ojos', y a la entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo en 2025-, han preferido mantener su noviazgo lejos del foco mediático.

Por el momento, ni José ni Irene se han pronunciado públicamente sobre su 'sí quiero', con el que han decidido oficializar su relación y celebrar su amor con las personas más importantes de su vida.