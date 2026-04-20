Finlandia moviliza a reservistas para reforzar la detección de posibles drones ucranianos

Helsinki, 20 abr (EFE).- Finlandia va a movilizar a reservistas voluntarios para reforzar la vigilancia de su espacio aéreo y la detección de posibles drones ucranianos, después de que cuatro de estos aparatos no tripulados se estrellaran en el país nórdico en marzo pasado, informaron este lunes las Fuerzas de Defensa finlandesas.

El Ejército finlandés no quiso dar detalles sobre la cantidad de efectivos que movilizará ni la duración de esta misión "para garantizar la seguridad operativa", y señaló en un comunicado que convocará "al número de reservistas que considere necesario" durante el tiempo que haga falta.

Los reservistas voluntarios serán entrenados para colaborar con los militares en activo en las tareas de vigilancia aérea y protección de la integridad territorial por todo el país.

Según las Fuerzas de Defensa, en estos momentos no existe ninguna amenaza militar contra Finlandia y los incidentes con los drones ucranianos son consecuencia de la "legítima defensa de Ucrania frente a la agresión ilegal de Rusia".

"Los cambios en el entorno de seguridad pueden ser rápidos y su duración, impredecible. Es comprensible que los recientes acontecimientos en el entorno de seguridad de Finlandia, como los incidentes con drones, puedan generar preocupación", afirmó el jefe adjunto del Estado Mayor de Operaciones del Comando de Defensa, Aki Heikkinen.

"Mediante ejercicios de actualización voluntarios, aprovecharemos las competencias de los reservistas según lo requiera la situación, además de garantizar un número suficiente de personal en caso de que la situación se prolongue", añadió.

A finales de marzo, las autoridades finlandesas encontraron los restos de tres drones ucranianos que se estrellaron en los municipios de Kouvola, Luumäki y Parikkala, cerca de la frontera con Rusia, poco después de que Kiev lanzase una serie de ataques con este tipo de aeronaves no tripuladas contra los puertos petroleros rusos de Primorsk y Ust-Luga, en el mar Báltico.

La semana siguiente fueron hallados los restos de un cuarto dron ucraniano en un bosque del municipio de Iitti (sureste del país), cuya carga explosiva fue detonada de forma controlada.

Las autoridades finlandeses creen que los cuatro drones se estrellaron en las mismas fechas y que todos ellos se adentraron en territorio finlandés por error debido a interferencias rusas en las señales GPS. EFE