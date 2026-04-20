Estonia desmiente a Zelenski acerca de un ataque a los bálticos y cuestiona la capacidad de Rusia para hacerlo

El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ha desmentido este lunes unas afirmaciones del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acerca de las maniobras rusas para llevar a cabo un eventual ataque contra el país báltico, poniendo en duda a su vez que Moscú se encuentre en el mejor momento para hacerlo.

"Esas declaraciones no se corresponden con nuestra información de Inteligencia ni con nuestra evaluación del panorama de amenazas", ha descartado Tsahkna en declaraciones a la cadena estatal ERR, en respuesta a un Zelenski que en la víspera advirtió en la televisión de su país acerca de una posible nueva ofensiva rusa a gran escala que además de a Ucrania podría también ir dirigida hacia el Báltico.

Tsahkna ha asegurado que, según los informes que maneja la Inteligencia estonia, Rusia no está reuniendo fuerzas para un posible ataque contra los bálticos, u otro Estado de la OTAN. "Más bien, es todo lo contrario. No se encuentra en una posición muy fuerte en el frente ucraniano, ni tampoco económicamente", ha valorado.

No es la primera vez que Zelenski sugiere la posibilidad de que Rusia tenga previsto atacar algún miembro de la OTAN, pero específicamente siempre ha dirigido sus avisos hacia los tres países bálticos.

En esta última ocasión, no solo planteó dicha posibilidad, sino que además puso en duda que la OTAN al completo respondiera tal y como marca el artículo 5 de la Alianza Atlántica. "Creo que quizás no todos los países quisieran hacerlo (...) pero no tiene otra opción, de lo contrario la OTAN dejaría de existir", dijo.

Las declaraciones de Zelenski no han sentado bien en una parte de la política estonia, incluido dentro de Reforma, el partido de Gobierno. Esta idea "refuerza la narrativa de que Rusia está ganando" y "socava" la unidad de la OTAN, ha dicho el diputado y jefe del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento, Marko Mihkelson.

No obstante, desde la oposición estos mensajes vienen también motivados por el propio Gobierno estonio, que desde el comienzo de la guerra ha buscado "aterrorizar a la gente con respecto a Rusia" para "aumentar los impuestos y demonizar" a los rivales políticos internos, ha dicho el líder del populista Partido Popular Conservador de Estonia, Martin Helme.