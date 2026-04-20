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El PSOE dice que corresponde a Machado explicar por qué no se reunió con Sánchez: "Tiene las puertas abiertas siempre"

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La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado que corresponde a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dar las explicaciones sobre por qué no se reunió con el presidente Pedro Sánchez, a la vez que ha señalado que tendrá "siempre" las "puertas abiertas" para mantener ese encuentro.

Mínguez también ha restado importancia a las palabras del expresidente Felipe González en un desayuno informativo con la opositora, junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "El PSOE respeta al que fue el presidente", ha dicho en rueda de prensa desde Ferraz. "Ojalá pudiéramos ver una foto de Felipe González con Corina y el Premio Nobel de la Paz", ha ironizado después.

Asimismo, ha señalado que, mientras Feijóo "está entretenido" con que "si Corina tiene que ser recibida o no", el PSOE ha logrado este fin de semana reunir en una cumbre a líder progresista en defensa de la democracia con Pedro Sánchez como referente.

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